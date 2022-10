Está instalada a revolta entre os jogadores do FC Porto. O plantel sente que a derrota (0-1) com o Benfica no clássico de sexta-feira foi injusta e que não foi dado o devido valor à exibição da equipa. E, apurou o CM, a resposta ao que é visto como uma desconsideração já está definida: chegar a 12 de novembro, último jogo dos dragões antes da paragem para o Mundial no Qatar, com um pleno de vitórias.