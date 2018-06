Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto quer renovar com Maxi Pereira

Sérgio Conceição pretende manter uruguaio.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Sérgio Conceição quer contar com Maxi Pereira na próxima temporada e, antes de ir de férias, deu indicação à direção do FC Porto para fazer todos os esforços possíveis para renovar com o internacional uruguaio, apurou o CM.



Os dragões apresentaram uma proposta de renovação com valores inferiores àqueles que o jogador auferia (mais de dois milhões de euros anuais livres de impostos), algo que desagradou ao lateral, que tem uma proposta tentadora do Peñarol de Montevideo.



O jogador, que está ao serviço da sua seleção no Mundial da Rússia já abordou o futuro: "Não posso dizer muito. No FC Porto tinha a oportunidade de ficar mais um ano e ainda não decidi nada. Quando acabar o Mundial, decidirei. Quero vivê-lo porque seguramente será o meu último. Depois escolherei entre continuar no FC Porto ou voltar ao Uruguai", explicou.



Maxi Pereira, apesar dos seus 34 anos, estava à espera de poder sair valorizado no Mundial, contudo ainda não realizou qualquer minuto pelo Uruguai.



O lateral uruguaio chegou a Portugal em 2007. Representou oito épocas o Benfica antes de se transferir para o rival FC Porto em 2015.



PORMENORES

Laterais contratados

O brasileiro João Pedro (Palmeiras) e o suíço Janko (Saint-Etienne) são as novas caras do lado direito da defesa portista. A juventude e inexperiência de ambos (21 e 22 anos) levam o técnico portista a querer um jogador com mais experiência.



Dalot e Ricardo Pereira

Diogo Dalot (Manchester United) e Ricardo Pereira (Leicester) deixaram no Dragão mais de 40 milhões de euros mas também algumas interrogações para a posição de lateral-direito. Maxi Pereira termina contrato no final do mês e pode deixar o dragão a custo zero.