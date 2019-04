Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto reage com vídeo de penálti após vitória do Benfica: "Isto foi às claras para toda a gente ver"

Clube reagiu ao Sp. Braga-Benfica, mostrando na conta do Twitter FC Porto Media, o lance do 1.º penálti do jogo a favor das águias.

21:19

O FC Porto já reagiu ao Sp. Braga-Benfica (1-4), mostrando na conta do Twitter FC Porto Media, o lance do 1.º penálti do jogo a favor das águias. "Isto foi às claras para toda a gente ver. Tirem as vossas conclusões", consideram os dragões.



O Benfica goleou no terreno do Sporting de Braga, por 4-1, após reviravolta, em jogo da 31.º jornada da Liga NOS, que continua a liderar, agora com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto.



O internacional angolano Wilson Eduardo deu vantagem aos bracarenses, aos 35 minutos, na conversão de um penálti, mas Pizzi, com dois golos também de castigo máximo, aos 59 e 66, Ruben Dias, aos 69, e Rafa, aos 90, consumaram a reviravolta 'encarnada'.



Com este triunfo, o Benfica capitalizou o empate do FC Porto no terreno do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, e isolou-se na liderança do campeonato, com 77 pontos, mais dois do que os campeões nacionais, enquanto o Sporting de Braga permanece no quarto posto, com 64.