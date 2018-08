Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto recomenda chá ao Benfica

Clube da Invicta diz que as vitórias da equipa estão a “tirar o sono a alguns”.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

O campeonato leva apenas duas jornadas, mas Benfica e FC Porto já travam uma acesa luta fora das quatro linhas. Desta vez, os azuis-e-brancos recomendaram uma bebida calmante ao rival.



"Chá de camomila. As vitórias do FC Porto parecem estar a tirar o sono a alguns. Deve ser um qualquer efeito secundário da porta 18", pode ler-se na newsletter ‘Dragões Diário’.



O ataque do FC Porto não demorou em levar resposta do Benfica. "Mansos são os que em silêncio veem o seu clube entrar em falência e ser intervencionado pela UEFA, apesar de milhões das contratações a que deram sumiço e que estão em júbilo por nos últimos cinco anos apenas um título de campeão terem conquistado", publicou o clube da Luz na conta oficial do Twitter para a comunicação social.



A troca de ataques surge após a vitória do FC Porto diante do Belenenses (3-2). Um jogo que ficou marcado pela intervenção do vídeo-árbitro em dois lances de grande penalidade e que o Benfica fez questão de assinalar nas redes sociais: "Confirma-se: esta é a Liga Blue Velvet [veludo azul, em português]".



Paragem em Fátima

A comitiva do FC Porto parou no Santuário de Fátima, depois do jogo com o Belenenses, na viagem de regresso para a Invicta. Alex Telles e Diogo Leite, que marcaram um golo cada, assinalaram o momento nas redes sociais.