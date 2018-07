Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto recusa propostas milionárias para venda de Alex Telles

Bayern Munique, Juventus, PSG, Chelsea e Liverpool são os clubes interessados no defesa.

Por Mário Figueiredo | 11:34

OFC Porto tem resistido às propostas milionárias para vender o defesa-esquerdo Alex Telles e já recusou 35 milhões de euros do Bayern Leverkusen e da Juventus.



O jogador é considerado por Sérgio Conceição como inegociável. Foi o rei das assistências da Liga (13), tendo ainda apontado três golos.



O italo-brasileiro, de 25 anos, tem contrato com o FC Porto até 2021 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. E só o valor da cláusula pode levar Alex Telles a abraçar nova aventura.



Para já pretendentes não faltam, com o Bayern Munique, Juventus, PSG, Chelsea e Liverpool na corrida.



O desejo é manter o atleta no plantel, até porque nesta temporada a defesa portista sofreu um grande rombo com as saídas de Marcano (estava em final de contrato e assinou pela Roma), de Ricardo Pereira (vendido ao Leicester por 25 milhões de euros) e do jovem Diogo Dalot (reforçou o Manchester United a troco de 22 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão).



Daí que Sérgio Conceição considere importante a continuidade de Telles, para manter a identidade da equipa e municiar o ataque, onde pontuam Marega, Soares e Aboubakar.



Contudo, a tarefa de segurar o jogador parece ser titânica. É que muitos clubes optaram pelo desfecho do Mundial de futebol - a final disputa-se no próximo domingo - para ultimarem a contratação dos reforços.



A verdade é que os 40 milhões da cláusula de rescisão não são suficientes para afastar qualquer um destes potenciais concorrentes.



Quem está prestes a renovar o contrato é Maxi Pereira, defesa-direito uruguaio. O jogador, de 34 anos, contratado ao Benfica em 2014/15 já terá acertado os moldes do novo acordo com os dragões, sendo que terá baixado o salário, um dos mais altos do plantel, a rondar os dois milhões de euros líquidos por ano.



Em cima da mesa tem a proposta de uma temporada, mais outra de opção. Na época passada esteve ‘tapado’ por Ricardo Pereira, mas agora deverá recuperar a titularidade.