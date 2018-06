Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto reforça eixo da defesa

Saídas de Marcano e Reyes obrigam a reforço.

Por Filipe António Ferreira | 09:29

O FC Porto está no mercado para reforçar o plantel e as prioridades passam pela defesa: dois centrais e pelo menos um lateral-direito.



Nesse sentido, a SAD está no terreno e, apesar de haver muitas ofertas de agentes, os valores exigidos estão muito acima daquilo que o clube está disposto a gastar. É que apesar de terem algum desafogo para ir ao mercado com as vendas de Ricardo, Dalot e Boly, os dragões não querem entrar em loucuras.



O espanhol Marcano terminou contrato com os dragões e já assinou com os italianos da Roma. Já o mexicano Reyes vai ficar livre no final do mês de junho e não deve renovar.



Do Brasil surgem notícias de uma abordagem a Murilo (Cruzeiro). Contudo, os dragões não ficaram muito recetivos a pagar os 4 milhões de euros pedidos pelo clube de Belo Horizonte.



O nigeriano Chidozie (que esteve cedido ao Nantes) vai fazer a pré-época, mas não é certa a sua presença no plantel, no qual Felipe é para já o único central garantido (Osório é outra opção).



As saídas de Ricardo (Leicester) e Dalot (Man. United) engordaram os cofres do dragão (40 milhões de euros pelos dois), mas deixaram no lado direito da defesa um vazio (Maxi termina contrato em junho mas ainda não é certo que renove).