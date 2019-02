Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto regressa às vitórias

FC Porto bate em casa o frágil V. Setúbal depois de dois jogos sem vencer para a Liga. Reforço Manafá estreia-se como titular.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Sem sustos, mas também com pouca qualidade. Foi assim o regresso do FC Porto às vitórias na Liga diante de um frágil V. Setúbal que mostrou uma tremenda incapacidade atacante.



Depois de três jogos seguidos sem vencer (dois deles para o campeonato) a missão de Sérgio Conceição e dos seus jogadores era clara: vencer mesmo se a qualidade exibicional não fosse a desejada.



O caminho da vitória começou a ser traçado aos 15 minutos numa altura em que já se sentia que o conjunto sadino iria ao Dragão para tentar não perder. Herrera no sítio certo, depois de uma primeira defesa de Cristiano a remate de Adrián, fez o primeiro. Em vantagem, o FC Porto acabou por gerir o jogo como quis, até porque pela frente havia um conjunto totalmente ineficaz a nível ofensivo.



Sem grande qualidade de jogo, a equipa de Sérgio Conceição como que se arrastava em campo à espera de um novo golo, já sem Danilo, que saiu lesionado.



A abrir o segundo tempo o V. Setúbal voltou a dar um tiro no pé. O brasileiro Éber Bessa foi expulso com o segundo amarelo aumentando ainda mais as dificuldades sadinas.



A percentagem de posse de bola avolumou-se para o FC Porto, mas a qualidade nem por isso. Ainda assim os dragões aumentaram o marcador por Soares, após cruzamento perfeito de Alex Telles.



Até final nada mudou com os dragões a conseguirem um triunfo importante que pressiona os seus rivais diretos no topo da classificação. Para já, e com um jogo a mais, são quatro os pontos de diferença para o Benfica e cinco para o Sporting de Braga.



"Os jogadores estão de parabéns"

"O V. Setúbal veio ao Dragão a tentar condicionar o jogo pelos nossos corredores e jogar com linhas baixas. Mesmo assim tivemos muita mobilidade com bola e depois do segundo golo fomos sempre à procura do terceiro.



Os jogadores estão de parabéns", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da vitória. A lesão de Danilo também foi tema. "Ainda não sabemos da gravidade. É mais uma entorse, mas temos de avaliar", concluiu.