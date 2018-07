Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto regressa aos treinos com 24 jogadores

Adrián López não treinou devido a lesão.

Por Lusa | 12:05

O FC Porto iniciou a época futebolística de 2018/19 com 24 jogadores, com um primeiro treino em que participaram dois reforços e três regressos.



O avançado Adrián López, que esteve cedido ao Deportivo, compareceu no centro de estágio do Olival, mas acabou por não treinar, devido a lesão.



Já André Pereira, que cumpriu empréstimo ao Vitória de Setúbal, Galeno, que esteve no Portimonense, e Mikel, que alinhou no Bursaspor, estiveram às ordens do treinador Sérgio Conceição, juntamente com os laterais João Pedro (ex-Palmeiras) e Saidy Janko (ex- Saint-Étienne).



Os jogadores da equipa B Diogo Queirós, Oleg, Luizão, Diogo Leite e Bruno Costa, que já jogou na equipa principal, também participaram no apronto inaugural da época portista.



Casillas, José Sá, Vaná, Fabiano, Otávio, Óliver, Diogo Queirós, André Pereira, Adrian López, Gonçalo Paciência, Paulinho, Sérgio Oliveira, Soares, Alex Telles, Hernâni, Galeno, Luizão, Danilo, Bruno Costa, João Pedro, Saidy, Oleg Reabciuk, Diogo Leite e Mikel foram os outros jogadores presentes.



Tal como Adrián López, também o médio Danilo, que falhou o Mundial2018 devido a lesão, cumpriu trabalho no ginásio.



Durante a tarde de hoje, os jogadores 'azuis e brancos' vão realizar testes médicos, regressando aos treinos na terça-feira.