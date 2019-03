FC Porto renova com Corona até 2022

Clube anuncia extensão do contrato com o jogador

Num comunicado publicado no site oficial, o Fc Porto sublinha que "o

extremo de 26 anos já ultrapassou a fasquia dos 150 jogos com a camisola portista (contabiliza nesta altura 157), com 22 golos marcados".

"É o reconhecimento do seu valor, um sinal da confiança que temos para o futuro e que queremos contar com ele para as próximas épocas. Já estávamos a conversar há algum tempo, entendemos que este era o momento oportuno e assinámos a renovação de contrato até 2022."

"Conhecemos o valor do Jesús Corona e o treinador também achava importante a sua continuidade nos próximos anos. Concretizámos isso mesmo e estamos satisfeitos."

"Estou muito contente por atingir este objetivo e agradeço a todos. Vou fazer tudo para devolver esta confiança. Sinto-me muito feliz pela confiança demonstrado, espero continuar a trabalhar como tenho feito e que a equipa alcance os objetivos que tem para alcançar." O mexicano deixa também elogios à cidade:

"Pouco a pouco, quem chega vai percebendo o que é a cidade, o que é o clube e o que são as pessoas. Pouco a pouco, vai-se sentindo amor pela camisola. É isso que eu estou a sentir."

O extremo mexicano Jesús Corona renovou até 2022 pelo FC Porto, anunciaram esta sexta-feira os dragões.O texto inclui declarações de Pinto da Costa, que se mostra muito satisfeito com a renovação:Também Jesus Corona mostrou a sua felicidade por continuar de azul e branco: