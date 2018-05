Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto SAD anuncia empréstimo obrigacionista de 35 miilhões de euros

11.05.18

O FC Porto anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma oferta pública de subscrição de obrigações da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), cujo valor ascende a 35 milhões de euros.



Em comunicado divulgado na sua página na Internet, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD adianta que a oferta decorre entre 16 de maio e 01 de junho de 2018, podendo o valor ser aumentado por opção da SAD.



O preço de subscrição é de cinco euros por obrigação, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros.



A SAD do FC Porto esclarece ainda que o montante máximo de obrigações que pode ser subscrito por cada investidor "está limitado ao montante máximo das obrigações oferecidas à subscrição", estando sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta.