FC Porto sem armas para bater o Liverpool

Dragões entraram a jogar um grande futebol e dominou durante 26 minutos. Mas um erro de Otávio foi castigado com um golo de Salah.

Por Octávio Lopes | 01:30

Contra factos não há argumentos: o Liverpool tem mesmo uma poderosa equipa e eliminou bem o FC Porto da Liga dos Campeões. Mas, ao longo dos 180 minutos da eliminatória, os ricos e talentosos ingleses tiveram largos períodos em que passaram as passas do Algarve. Foi assim em Anfield e foi assim no Dragão.



Esta quarta-feira, a precisar de recuperar do 0-2 de Inglaterra, o FC Porto entrou em campo a jogar um grande futebol e, durante longos minutos, deu um verdadeiro banho de qualidade aos ‘reds’. A bola andava sistematicamente nos pés dos portistas, que gizavam boas jogadas em todas as zonas do terreno.



O Liverpool, atónito, limitava-se a defender e a ver Alisson apanhar vários sustos: Corona (1’) atirou a rasar a barra; Marega (4’ e 7’), na área, sem oposição, atirou frouxo para as mãos do guarda-redes; Marega (14’), solto na área, a centro de Corona, cabeceou ao lado; Marega (15’), fora da área, em zona frontal, passou a bola a Alisson. Foram 26 minutos de um domínio avassalador. Ao ponto de Casillas praticamente não ter tocado na bola.



Nesse mesmo minuto, porém, tudo mudou. Otávio errou um passe, a bola chegou a Salah, na área, que assistiu Mané e... 1-0. O árbitro começou por anular, mas, dois minutos depois, validou o golo, por indicação do vídeo-árbitro. O FC Porto respondeu com um centro de Militão para Brahimi, na área, atirar fraco. Podia ter feito melhor.



Depois, o dragão caiu a pique e o Liverpool até podia ter aumentado perto do intervalo num desvio de Milner, na área, que saiu perto do poste direito.



Na segunda parte, o FC Porto voltou a entrar melhor do que o Liverpool e Soares, na área, na sequência de um centro de Herrera, falhou o alvo. No minuto 64, contudo, Firmino ganhou uma ‘dividida’ junto à área do Liverpool, tocou para Arnold que de imediato isolou Salah. Diante de Casillas, o egípcio fez o 2-0. O FC Porto ainda teve forças para responder.



Canto de Telles direitinho para a cabeça de Militão fazer o 1-2. O jogo estava agora repartido, com o Liverpool a ser mais perigoso. Prova disso, um lance em que Mané fintou Casillas e atirou para fora. Logo a seguir, Firmino não perdoou: cabeceou para o 3-1, num bom centro de Henderson. Momentos depois, Soares, fora da área, atirou a centímetros do poste esquerdo.



O FC Porto falhou. O Liverpool, não. Perto do final, canto na direita para Van Dijk, de cabeça, bater o desamparado Casillas e fechar o resultado em 4-1.



Sérgio lamenta falta de eficácia

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a atitude da equipa diante do Liverpool, mas lamentou a falta de eficácia, nomeadamente nos primeiros 30’. "Eles não chegaram à baliza, tivemos duas ou três ocasiões e se fizéssemos um golo, tudo seria diferente. Fomos uma equipa com personalidade mesmo depois de sofrermos o segundo golo", disse o técnico Sérgio Conceição.



"Eles voltaram a ser muito eficazes, tal como em Liverpool. Fizemos um jogo estrategicamente muito acima da média. Fomos perfeitos na primeira parte e sofrer um golo daquela forma não foi fácil. Mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Demonstraram grande dignidade", salientou o treinador portista.



O técnico, que aproveitou para destacar a "comunhão" entre o público e a equipa, traçou já os próximos objetivos: "Temos dois títulos para disputar [Liga e Taça de Portugal] e queremos muito ganhá-los.



ANÁLISE

26 minutos fabulosos

Nos primeiros 26 minutos, o FC Porto fez uma exibição fabulosa. Dominou por completo o Liverpool em todas as vertentes do jogo e chegou várias vezes com perigo perto de Alisson. Ao ponto de Casillas ter sido um mero espectador.



Ineficácia portista

Tanto em Anfield como no Dragão, o FC Porto foi capaz de criar várias oportunidades para marcar. Falhou redondamente nos dois jogos. E quando se passa algo de semelhante diante de uma equipa com o Liverpool, o resultado são derrotas.



Benefício da dúvida

O holandês Danny Makkelie fez um trabalho aceitável, embora na dúvida pendesse para o Liverpool. Foi assim nas faltas e nos amarelos. Leva o benefício da dúvida no golo que começou por invalidar a Mané. Voltou atrás por indicação do vídeo-árbitro.