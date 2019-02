Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto tenta 'desbravar' caminho para os 'quartos' da Champions em Roma sem Marega e Corona

No outro encontro do dia, o Manchester United recebe o Paris Saint-Germain.

12.02.19

O FC Porto visita hoje a Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, sem o lesionado Marega e o castigado Corona, perante um adversário com o qual nunca perdeu.



Sem Aboubakar desde setembro do ano passado, o treinador Sérgio Conceição tem menos duas imporantes 'armas' ofensivas para o duplo embate com o quinto classificado da liga italiana.



O maliano Marega tem uma lesão muscular que o vai afastar durante várias semanas e o extremo mexicano Corona encontra-se castigado.



Os portistas, que vêm de dois empates seguidos no campeonato, perante Vitória de Guimarães (0-0) e Moreirense (1-1), que permitiram a aproximação do Benfica, procuram chegar aos 'quartos' da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2014/15.



Nas duas últimas temporadas, o campeão nacional caiu nos oitavos de final aos pés de Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18), sendo que na primeira temporada eliminaram precisamente a Roma, no 'play-off' de acesso à fase de grupos.



Depois de um nulo (0-0) no Dragão, o conjunto então liderado por Nuno Espírito Santo foi ao Estádio Olímpico de Roma vencer por 3-0, com golos Felipe, Layún e Corona, num encontro no qual os 'giallorossi' viram dois jogadores serem expulsos.



De resto, em 1981, o FC Porto, sob o comando do austríaco Hermann Stessl, já tinha eliminado o conjunto romano das provas europeias, na altura na segunda eliminatória da Taça das Taças, vencendo a primeira mão nas Antas, por 2-0, e empatando 0-0 em Roma.



O encontro entre FC Porto e Roma tem início marcado para as 20h00, no Estádio Olímpico de Roma, num jogo que será dirigido pelo holandês Danny Makkelie.



A partir desta fase da prova, os jogos da Liga dos Campeões terão videoárbitro (VAR).