FC Porto tomba frente ao último classificado e abre caminho ao Benfica

Procura-se estofo de campeão. Depois do Benfica, foi o FC Porto a tombar na casa de um quase condenado, o Aves, que tem menos 50 pontos do que os dragões. É o último a rir-se face a um líder que esbarrou na ineficácia e num enorme guarda-redes do adversário. Têm a palavra as águias, que podem esta quarta-feira igualar os 64 pontos do rival.









É certo que não se pode acusar Conceição de não ter mexido. Já não podia contar com Telles e Manafá, mas ainda tirou Danilo e Marega, com a grande novidade a chamar-se Tomás Esteves, estreia a titular na Liga com 18 anos feitos em abril.

Só que também ninguém pode dizer que o futebol melhorou. Após uma tendência inicial inexplicável para continuar a aposta na profundidade - sem Marega, o ás de trunfo nessa vertente -, até foi o Aves o primeiro a criar perigo, aos 13’, com Mbemba a evitar o pior.





Começou então a avariar o apito de Xistra. Viu penálti numa saída normal do guardião avense, mas Zé Luís entendeu ser benévolo e permitiu a defesa de Fábio Szymonek. Era o preâmbulo de uma noite para esquecer do árbitro e do avançado cabo-verdiano, que logo depois surgiu isolado e falhou.





Pouco antes do intervalo, o FC Porto até marcou, mas já o lance estava invalidado depois de o trio liderado por Xistra ter visto uma falta - que não parece existir - de Esteves, antes da assistência para Díaz. Tudo a zeros no intervalo, crescia a tensão entre os azuis-e-brancos.





O mais que provável puxão de orelhas de Conceição surtiu algum efeito, entrando, porém, em jogo o stress na hora da finalização. Zé Luís e Luis Díaz, servidos por Otávio, pareciam temer a baliza e os remates foram doces para Szymonek.





O tempo corria a favor dos da casa e Sérgio foi ao banco buscar Marega, tirando o elo mais frágil, Tomás Esteves, longe de brilhar na estreia na Liga. Foi mesmo o maliano a estar mais perto do golo, numa bomba aos 69’ com nova resposta fantástica do guardião adversário.





O tique-taque do relógio sentia-se a cada passe dos azuis-e-brancos. Zé Luís conseguiu falhar outro lance antes de sair e depois foi Sérgio Oliveira a testar a noite de luxo de Szymonek, com enorme defesa (81’), que repetiria numa espécie de milagre nos descontos a Marega. Ora escorrego eu, ora escorregas tu. Parece que ninguém quer ser campeão em Portugal. Tem a palavra o Benfica.