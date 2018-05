Ricardo Pereira sai do FC Porto para o Leicester por 20 milhões de euros

Transferência do futebolista internacional português foi anunciada este sábado pelo FC Porto.

Por Lusa | 18:43

O FC Porto comunicou este sábado, a transferência do futebolista internacional português Ricardo Pereira para os ingleses do Leicester, a título definitivo, por 20 milhões de euros.

"O FC Porto chegou a um acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Ricardo Pereira pelo valor de 20 milhões de euros", refere a nota do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, os 'dragões' informam que o acordo com os ingleses poderá atingir os 25 milhões de euros.