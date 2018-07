Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto trava saída de Marega

Maliano quer partir para Inglaterra, mas os dragões complicam a transferência.

01:30

Moussa Marega está disposto a deixar o FC Porto, mas os dragões não vão facilitar a saída e, para já, não cedem perante as pretensões do avançado maliano.



A intenção do atacante é abraçar um novo desafio num campeonato mais competitivo, como o inglês, e já admitiu publicamente esse desejo.



Clubes interessados nos seus serviços não faltam, no entanto, as propostas que chegaram ao Dragão não são suficientes para o clube abrir margem para as negociações. Os azuis-e-brancos têm a consciência de que Marega é um dos principais ativos da equipa e querem aproveitar a crescente cotação do avançado, que se notabilizou na última época, para realizarem um bom negócio. Nesse sentido, a SAD do FC Porto só aceita negociar o jogador por um valor a rondar os 40 milhões de euros - a cláusula de rescisão. Se chegar uma propostas nestes moldes, a porta da saída fica aberta.



Números que, para já, afastam os potenciais interessados e podem fazer com que Marega seja ‘obrigado’ a ficar, apesar de querer deixar o clube. O avançado, que marcou 23 golos na última época, é considerado imprescindível para Sérgio Conceição que não quer perder mais jogadores nucleares para atacar a revalidação do título nacional. O técnico já deixou isso bem claro à direção que vai tentar, ao máximo, segurar o jogador. Para isso a SAD pondera até oferecer um salário mais vantajosa ao maliano, de 27 anos, que tem contrato até 2020. Apesar das posições antagónicas, nesta altura, o clube quer manter o jogador motivado para ajudar o grupo a concretizar os objetivos.



