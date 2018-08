Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto treina à porta fechada sem Brahimi e Corona

Médio internacional português Danilo encontra-se já na fase final da recuperação da lesão no tendão de Aquiles.

O FC Porto voltou este domingo aos treinos, sem os futebolistas lesionados Brahimi e Corona, que se juntam aos também indisponíveis Danilo, Mbemba, Soares e Diogo Costa.



Na ressaca da derrota de sábado, no Estádio do Dragão, frente ao Vitória de Guimarães (3-2), o treinador Sérgio Conceição viu-se privado dos extremos Brahimi e Corona, que saíram com queixas da partida, o argelino com uma mialgia de esforço e o mexicano uma contratura no glúteo.



O médio internacional português Danilo encontra-se já na fase final da recuperação da lesão no tendão de Aquiles, tendo realizado treino integrado de forma condicionada, enquanto Mbemba e Soares realizam tratamento e Diogo Costa exercícios no ginásio.



Os 'dragões' têm agendada nova sessão de treino na segunda-feira, no Olival, pelas 17h00, novamente à porta fechada, tendo em vista a receção ao Moreirense, na quarta jornada da I Liga, no próximo sábado.