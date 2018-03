Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto vai a Paços de Ferreira tentar repor diferença de cinco pontos

Dragões pressionados pelo Benfica que bateu em casa o Desportivo das Aves.

Por Lusa | 08:36

O FC Porto vai tentar repor este domingo em cinco pontos a vantagem na liderança da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer em casa do 'aflito' Paços de Ferreira, em jogo da 26.ª jornada da prova.



Depois de o Benfica ter vencido na receção ao Desportivo das Aves por 2-0, no sábado, reduzindo para dois pontos a desvantagem para os 'dragões', a equipa de Sérgio Conceição tentará repor a diferença nos cinco pontos.



Enquanto os 'dragões' enfrentam uma das suas melhores fases da época, excluindo a recente eliminação na Liga dos Campeões, o Paços de Ferreira encontra-se em dificuldades e necessita de pontos para escapar aos últimos lugares da tabela.



Além do Paços de Ferreira-FC Porto, disputam-se mais três jogos da 26.ª jornada, o Portimonense-Vitória de Guimarães, o Marítimo-Vitória de Setúbal e o Belenenses-Tondela, encerrando na segunda-feira, com o Desportivo de Chaves-Sporting.



Resultados da 26.ª jornada da I Liga:



- Sexta-feira, 09 mar:



Sporting de Braga -- Moreirense, 3-0 (1-0 ao intervalo)



- Sábado, 10 mar:



Rio Ave -- Feirense, 2-1 (0-1)



Benfica - Desportivo das Aves, 2-0 (0-0)



Boavista - Estoril-Praia, 20:30 (Sport TV)



- Domingo, 11 mar:



Portimonense - Vitória de Guimarães, 11:45 (Sport TV)



Marítimo - Vitória de Setúbal, 16:00 (Sport TV)



Belenenses -- Tondela, 18:00 (Sport TV)



Paços de Ferreira - FC Porto, 20:15 (Sport TV)



- Segunda-feira, 12 mar:



Desportivo de Chaves -- Sporting, 19:00 (Sport TV)