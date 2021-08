FC Porto vence Belenenses SAD com 'bomba' de Toni Martínez

Uma bomba de Toni Martínez (19’) lançou o FC Porto para um triunfo fácil sobre o Belenenses SAD, por 2-0, na estreia na Liga.









Sérgio Conceição manteve o jovem Diogo Costa na baliza. Apostou no 4x4x2 em que a presença do médio Bruno Costa, no lugar do lesionado Grujic, foi a grande novidade. O ataque esse esteve a cargo de Taremi e Toni Martínez, mas já lá vamos.





Os dragões, impulsionados pelo seu público, mostraram vontade de resolver a contenda bem cedo. O guarda-redes Luiz Felipe foi adiando o golo portista com um punhado de boas intervenções.

A formação de Petit revelava grandes dificuldades para circular a bola. Mas mesmo assim dispôs da primeira ocasião de golo, quando Cassierra arrancou e cruzou para um falhanço incrível de Ndour. Só com a baliza pela frente acabou por rematar ao lado. Contudo, ficam dúvidas sobre a posição do senegalês, embora o juiz nada tenha assinalado. Este lance deixou os dragões em alerta.





Com um futebol apoiado, os portistas foram empurrando o Belenenses SAD para as cordas. João Mário fazia estragos pelo lado direito e os seu cruzamentos teleguiados causavam calafrios à defesa forasteira. E é precisamente de um desses lances que Toni Martínez inaugurou o marcador. Uma bomba que fez estragos na equipa de Petit.





Os dragões circulavam a bola como queriam e nessa altura destacou-se Luis Díaz, que pareceu estar numa rotação acima dos outros jogadores. Velocidade, agressividade e objetividade. Sempre com a baliza no horizonte. Está envolvido em dois lances polémicos na área, após choques com Cafú Phete e o guarda-redes Luiz Felipe. No primeiro, o juiz, após o recurso ao VAR, reverteu a sua decisão de assinalar penálti e, na segunda, mandou jogar.





E Luis Díaz acabou mesmo por ver a sua exibição coroada com um bom jogo, após uma grande jogada individual de João Mário. Aliás, o jovem lateral também se apresentou num nível altíssimo.





A passividade do Belenenses SAD fez também o FC Porto baixar o ritmo. A estreia vitoriosa na Liga estava garantida. Conceição geriu o plantel a pensar nas novas batalhas. Já a equipa de Petit encheu-se de brio e fez os dois únicos remates enquadrados com a baliza no período de... descontos.