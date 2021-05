O FC Porto venceu hoje o Sporting por 81-69 e empatou a final da Liga portuguesa de basquetebol (1-1), no segundo jogo disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Em encontro disputado em casa do Sporting, os 'dragões', que já venciam ao intervalo por 34-29, conseguiram anular a vantagem 'leonina' e igualar esta final.

O terceiro encontro está agendado para a próxima sexta-feira, dia 28 de maio, no Dragão Arena, enquanto o quarto será disputado no domingo, 30 de maio, igualmente na casa do FC Porto.