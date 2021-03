FC Porto viaja para Turim com 27 jogadores na comitiva para enfrentar Juventus de Cristiano Ronaldo

O FC Porto viajou esta segunda-feira para Turim, Itália, com 27 futebolistas na comitiva, incluindo os lesionados Pepe e Corona, ambos em dúvida para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus.

Apesar de o defesa internacional português Pepe ainda ter feito hoje "tratamento e ginásio", juntamente com o avançado mexicano, segundo o boletim clínico 'azul e branco', o treinador Sérgio Conceição decidiu levou os dois atletas que têm sido imprescindíveis na equipa titular.

Além do central e do extremo, também o sérvio Marko Grujic realizou "tratamento a uma entorse no tornozelo direito", seguido de "treino condicionado", e integra a comitiva portista, ao contrário do espanhol Iván Marcano, por não estar inscrito na prova.

Na conferência de antevisão, Sérgio Conceição referiu que o central Mbemba "em princípio estará disponível" em Turim, mas Pepe e Corona são uma "dúvida grande" até perto do início do encontro, diante da 'vecchia signora', na qual alinha o português Cristiano Ronaldo.

A partida desta terça-feira entre FC Porto e Juventus, que se disputa em Turim, está agendada para as 20:00, e terá arbitragem do holandês Björn Kuipers.

No jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os 'dragões' venceram, em casa, por 2-1, com os golos da equipa a serem apontados por Taremi e Marega, enquanto que Chiesa fez o tento dos italianos.

Lista da comitiva de 27 jogadores:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos.

- Defesas: Manafá, Carraça, Nanu, Mbemba, Pepe, Diogo Leite, Zaidu e Malang Sarr.

- Médios: Matheus Uribe, Fábio Vieira, Otávio, Sérgio Oliveira, Marko Grujic, Loum e Romário Baró.

- Avançados: Luis Díaz, Evanilson, Francisco Conceição, Mehdi Taremi, Marega, Jesús Corona, João Mário, Felipe Anderson e Toni Martínez.