Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto viu luz dos 'quartos' da Champions ser acesa pelo VAR

Dragões bateram de forma justíssima a Roma no Dragão e garantiram presença entre os oito melhores clubes da Europa.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Houve pleno de objetivos, ontem no Dragão. O FC Porto venceu, passou aos quartos de final da Liga dos Campeões, encaixou mais 10,5 milhões de euros e mostrou sinais de estar recuperado do desaire com o Benfica, com uma grande exibição.



Brahimi no banco e os regressos de Militão, Danilo e Soares foram as novidades apresentadas por Sérgio Conceição. O técnico disse na antevisão que o FC Porto não tinha pressa para marcar, mas o certo é que a equipa entrou a todo o gás, sempre carregada por Corona.



Do outro lado, o habitual cinismo italiano. Di Francesco tinha assumido que o objetivo inicial seria defender. O onze justificou as declarações. Cinco defesas foram aguentando as investidas portistas, mas só até aos 26’. Nesse momento Manolas perde para Marega que entrega a Corona. O mexicano entra na área e cruza para o golo de Soares. Euforia no Dragão e cambalhota na eliminatória. A Roma era inconsequente, mas uma infantilidade de Militão deu vida aos romanos. Rossi cobrou uma grande penalidade sem hipóteses para Casillas.



De novo atrás na eliminatória o FC Porto veio com tudo no segundo tempo. Teve várias chances para marcar numa grande avalanche ofensiva. O empate na eliminatória apareceu aos 53’. Corona numa grande jogada coloca em Marega, que fez o mais fácil.



O FC Porto não merecia o prolongamento mas novamente a ineficácia voltou a penalizar a equipa. Nos derradeiros 30’ surgiu a fortuna para o FC Porto e numa altura em que Dzeko dispôs de duas grandes oportunidades. Florenzi fez penálti que o VAR confirmou. Telles não tremeu e marcou. Depois, a terminar o mesmo vídeo-árbitro não viu uma falta de Marega na área.



Seria um castigo enorme para o FC Porto, que terminou o jogo exausto mas recuperado animicamente da derrota com o Benfica e consequente perda de liderança na Liga.



Corona abriu as portas aos golos

o Casillas – Os principais lances de perigo da Roma foram no prolongamento e mesmo aí não foi chamado a intervir.

o Militão – Não teve um regresso feliz ao onze. Exibição marcada pelo penálti algo infantil que cometeu.

o Felipe – Noite em grande do central brasileiro, que só por uma vez falhou. Imperial.

o Pepe – Ganhou praticamente todos os lances que disputou com Dzeko. Fez um corte fundamental que evitou um golo romano.

o Alex Telles – Foi um dos grandes responsáveis pelo bom momento do FC Porto no primeiro tempo. Não vacilou no 3-1 decisivo.

o Danilo – Importante a manter os dragões sempre no meio-campo contrário.

o Herrera – Um remate com perigo para defesa de Olsen. Correu, correu, correu...

o Corona - O mais rematador e o mais perigoso. Foram dele as assistências perfeitas para os dois primeiros golos do FC Porto. Foi o primeiro a sair de forma algo... incompreensível.

o Otávio – Quase sempre alheado do jogo no 1º tempo, foi fundamental na grande segunda parte dos dragões.

o Marega – Dá sempre uma enorme profundidade ao ataque. Cria enorme desgaste. No sítio certo para o 2-1. Enorme.

o Soares – Um golo pleno de oportunidade. Saiu com problemas físicos.

o Brahimi – Um remate perigoso e pouco mais.

o Fernando Andrade – Sofreu a grande penalidade que haveria de dar o 3-1.

o Maxi – No lance decisivo.

o Hernâni – Velocidade.



"Um jogo sublime a roçar a perfeição"

"Depois do resultado na primeira mão (2-1) estávamos bem conscientes daquilo que tínhamos e devíamos fazer agora. O Iker Casillas não fez uma defesa ao longo do jogo e isso mostra a nossa superioridade em campo, onde criámos muitos mais problemas à Roma. Foi um jogo sublime da parte dos meus jogadores, a roçar a perfeição", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da vitória por 3-1, no Estádio do Dragão.



Os azuis-e-brancos regressam aos quartos de final da Liga dos Campeões , quatro anos depois da última presença nessa fase. O técnico de 44 anos mostrou-se satisfeito com a equipa e destacou a qualidade do grupo: "Temos uma equipa de grande qualidade. Desta vez pensei numa estratégia sem Brahimi. Há uma competitividade saudável e é por isso que temos um grupo forte. Agradeço o trabalho e o acreditar de todos."



Questionado sobre o futuro na competição, o treinador foi claro: "Estamos mais perto de ganhar mais do que aquilo que ganhámos até agora."



Soares diz que o FC Porto foi muito superior

Soares, avançado que apontou o primeiro golo dos dragões, frisou que o FC Porto foi bastante superior à equipa da Roma. "Sinto uma felicidade tremenda. Fizemos um grande jogo, fomos muito superiores. Com todo o respeito pelo adversário, eles não tiveram hipóteses. Foi até à última gota mas merecemos seguir em frente."



ANÁLISE

+ Vontade e qualidade

O FC Porto quis vencer desde o primeiro minuto. Fez tudo para não levar o jogo para o prolongamento. Mostrou vontade e qualidade perante um fraco adversário.



- Laterais-direitos débeis

Karsdorp foi uma mina de ouro para os dragões. Os dois primeiros golos surgiram precisamente pelo lado do holandês. O seu substituto fez um penálti desnecessário.



Erro grave nos descontos

Bem no penálti cometido por Militão sobre Perotti. No prolongamento, o VAR viu bem o agarrão para castigo máximo de Florenzi sobre Fernando Andrade. Depois equivoco-se ao não assinalar penálti claro de Marega perto do fim.