Federação de Atletismo suspende 109 pessoas ligadas ao doping e corrupção

Atletas, treinadores e organizações encontram-se sob investigação.

Por Lusa | 15:15

A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) suspendeu 109 pessoas das 120 que se encontram sob investigação por suspeita de doping ou corrupção, anunciou esta sexta-feira o organismo em comunicado.



A Unidade de Integridade de Atletismo, criada em abril de 2017, foi o órgão da IAAF que divulgou o comunicado, tendo informado que atletas, treinadores e organizações se encontram sob investigação, existindo ainda processos na fase de julgamento.



O queniano Asbel Kiprop, tricampeão do mundo de 1.500 metros e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, a bareinita Ruth Jebet, atual campeã olímpica de 3.000 metros obstáculos, e o russo Ivan Ukhov, ouro olímpico de salto em altura em Londres2012, figuram entre as 109 pessoas suspensas.



No caso de Kiprop, o organismo já tinha revelado que o queniano acusou na urina a presença da hormona eritropoietina, que melhora a produção de glóbulos vermelhos, no entanto, os processos de Jabet e Ukhov eram totalmente desconhecidos.



Jabet, cujo caso ainda se encontra em julgamento, também acusou níveis de eritropoietina na urina, sendo que Ukhov se encontra sob investigação, por suspeita de omitir casos de doping na comitiva da Rússia, em 2015.



O membro do Conselho da IAAF Frankie Fredericks, o ex-velocista de origem namibiana, está também entre os indivíduos suspensos, por suspeita de corrupção na atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 à cidade brasileira do Rio de Janeiro.