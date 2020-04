Federação holandesa já decidiu: Época foi cancelada e campeonato Eredivisie acaba sem campeão

Depois da Bélgica, a Holanda é o mais recente país a dar a temporada 2019/20 por finalizada. Ainda assim, ao contrário dos belgas, que atribuíram o título à equipa que comandava na altura da suspensão (o Club Brugge), na Holanda a decisão passou por não dar o título a nenhum dos clubes, basicamente 'apagando' tudo aquilo que foi jogado até agora.Segundo a generalidade da imprensa local, essa foi a decisão comunicada pela KNVB à UEFA na reunião de quinta-feira entre as federações europeias, tendo a mesma sido aceite por Aleksander Ceferin, até porque a decisão de suspender as competições até setembro veio do governo.Desta forma, segundo os dados apresentados, não haverá campeão nem subidas ou descidas, ficando tudo na mesma para a disputa da próxima temporada. Em relação à qualificação europeia, ao que tudo indica aí sim a classificação à data irá prevalecer, com o Ajax a garantir vaga de entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, já que ao momento da suspensão liderada com os mesmos pontos que o AZ Alkmaar, mas com vantagem na diferença de golos.