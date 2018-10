Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação Inglesa de Futebol acusa Mourinho por linguagem imprópria

Organismo que tutela o futebol inglês alega que a linguagem do português foi "abusiva, insultuosa e imprópria".

14:29

O treinador português do Manchester United José Mourinho foi acusado de ter usado linguagem imprópria perante as câmaras no jogo de dia 06 de outubro com o Newcastle (3-2), anunciou esta terç-feiraa Federação Inglesa de futebol.



O organismo que tutela o futebol inglês alega que a linguagem utilizada por José Mourinho foi "abusiva, insultuosa e imprópria", sendo que o português tem até sexta-feira para se defender da acusação.



O Manchester United está atualmente no oitavo lugar da Premier League, com 13 pontos, a sete dos três primeiros classificados Manchester City, Chelsea e Liverpool, que têm 20.