Federação inglesa recorre para punir Mourinho por palavrões em português

FA contesta decisão sobre caso no jogo Man United - Newcastle. Vídeo sugere linguagem obscena.

07.11.18

A federação inglesa de futebol (FA) anunciou esta quarta-feira que vai recorrer contra a decisão de não sancionar o técnico José Mourinho, após as palavras do treinador português no final do jogo contra o Newcastle.A 6 de outubro, depois da vitória por 3-2, uma câmara gravou o técnico português a dizer algumas palavras, que a FA considerou como "abusivas", quando estava a abandonar o terreno de jogo.O técnico terá proferido uma série de impropério em português, mas não existe registo audio do que o técnico terá dito.Na semana passada, uma comissão independente considerou que Mourinho era inocente, algo que o técnico frisou por diversas vezes após o incidente. Apesar de a comissão admitir que Mourinho disse vário palavrões, considerou-os normais no contexto de um jogo de futebol e não vislumbrou que fossem dirigidos a alguém em particular.Pelas imagens, percebe-se que Mourinho estará a dizer uma frase que acaba na expressão "filhos da p***".