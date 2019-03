Federação Portuguesa de Futebol exige subida do Gil Vicente à 1.ª Liga

Organismo promete não ter atitude passiva perante alteração de acordo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu esta quinta-feira um comunicado onde exige a reintegração do Gil Vicente já em 2019/20, rejeitando quaisquer movimentos que visem que se adie o que está estabelecido no Regulamento de Competições da Liga.



"A FPF não aceita que as expectativas criadas em todas as entidades e agentes desportivos, por via das alterações regulamentares e deliberações tomadas no seio da LPFP, sejam frustradas neste momento, com impactos negativos em todas as competições seniores nacionais", avisa.



O comunicado refere-se ainda à investigação Record, que revelou a existência de um acordo secreto entre Liga, Belenenses e Gil Vicente que nunca lhe foi enviado. "Os factos mais recentes vindos a público – quase três anos após a primeira decisão da Direção da Federação Portuguesa de Futebol nesta matéria –, em nada alteram a posição da FPF", destaca, prometendo que não terá uma "atitude passiva".



A FPF recorda a sentença de maio de 2016 do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que declarou nulo o ato praticado pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Logo em junho desse ano, a direção da FPF "deliberou por unanimidade recomendar à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no respeito pela sua autonomia, que procedesse 'no mais curto espaço de tempo possível' à reintegração dessa sociedade desportiva, visando a execução da referida sentença".

O organismo lembra que as "alterações ao Regulamento de Competições da Liga (...) produziram desde logo efeitos que se estendem a todo o futebol sénior nacional e não apenas à I Liga". "Qualquer modificação no quadro competitivo das competições profissionais se projeta, necessariamente, nas competições não profissionais de futebol", vinca a organização da Cidade do Futebol, recordando que a "30 de janeiro de 2018 – ou seja, meio ano antes do final da época 20018/2019, e sem conhecer, por isso, a classificação que os clubes obteriam no final das provas - na absoluta proteção da integridade das competições que organiza, deliberou que caso o Gil Vicente viesse a disputar, na atual época desportiva, o Campeonato de Portugal, os resultados dos seus jogos não seriam tidos em conta na classificação final". Foi precisamente isso que aconteceu.