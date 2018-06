Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação quer organizar em 2020 etapa de qualificação olímpica para Tóquio

Estuário do rio Sado já recebeu as qualificações olímpicas para os Jogos de Londres de 2012 e Rio de Janeiro de 2016.

Por Lusa | 16:20

O presidente António José Silva revelou esta quinta-feira que a Federação Portuguesa de Natação pretende organizar a etapa de qualificação olímpica de águas abertas para os Jogos Tóquio2020.



"Esta parceria entre a FPN, a autarquia de Setúbal e a FINA [Federação Internacional de Natação] é para continuar. Queremos organizar em Setúbal mais uma etapa da qualificação olímpica", assumiu António José Silva, à margem da apresentação da etapa sadina do circuito mundial de águas abertas.



O estuário do rio Sado já recebeu as qualificações olímpicas para os Jogos de Londres de 2012 e Rio de Janeiro de 2016.



"E tudo correu da melhor forma possível e com sucesso", destacou o líder da federação de natação.



A autarquia de Setúbal e a Federação Internacional de Natação (FINA) têm uma parceria que permite que a baía do rio Sado receba provas do circuito mundial até, pelo menos, o ano de 2021.



"Pretendemos prolongar esta ligação, mas existe concorrência de muitos outros locais para acolherem este evento", ressalvou a autarca da cidade sadina, Maria das Dores Meira.