Federer eliminado em 'maratona' de mais de quatro horas do torneio de Wimbledon

Campeão perdeu contra o sul-africano Kevin Anderson.

Por Lusa | 11.07.18

O tenista suíço Roger Federer, segundo no 'ranking' mundial, foi esta quarta-feira eliminado nos quartos de final do torneio de Wimbledon, ao perder com o sul-africano Kevin Anderson, 8.º, por 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 e 13-11.



Numa maratona de quatro horas e 17 minutos, Federer, detentor do título e oito vezes campeão em Wimbledon, cedeu um 'set' e caiu derrotado pela primeira vez no Grand Slam londrino desde as meias-finais de 2016.



Depois de ter vencido os dois primeiros parciais, Federer desperdiçou um 'match point' no terceiro e cedeu o 'set' ao sul-africano, que venceu o quarto e o quinto, quebrando o serviço ao helvético ao 23.º jogo da última partida, antes de fechar o encontro no seguinte.



Nas meias-finais, o sul-africano vai defrontar o vencedor do encontro entre o canadiano Milos Raonic (32.º) e o norte-americano John Isner (10.º).