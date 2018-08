Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feirense dá exemplo: “Limpinho, limpinho”

Depois de ganharem a partida, jogadores da equipa da Feira deixaram o balneário impecável.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:00

O balneário da equipa visitante do Estádio D. Afonso Henriques, usado pelo Feirense no jogo com o V. Guimarães (segunda-feira), foi deixado totalmente arrumado e limpo no final da partida.



Os fogaceiros venceram a partida (1-0) e quiseram dar um exemplo de civismo. "Foi uma atitude espontânea. O Babanco começou a limpar e os colegas foram todos ajudar", disse ao CM uma fonte do clube que pediu anonimato.



"No fundo, quisemos dar um exemplo de civismo ao Mundo. E esse exemplo também é para nós porque as equipas deixam os balneários muito sujos."



Em cada jogo de futebol, a comitiva de uma equipa pode chegar aos trinta elementos. Quando abandonam o balneário fica para trás uma quantidade enorme de lixo e restos de diversos materiais.



"Em nossa casa, as equipas deixam o balneário num estado lastimoso. Se todos fizermos a nossa parte, todos temos a ganhar", diz a fonte do Feirense.



Japão ‘brilha’ no mundial

O Japão deu o primeiro exemplo ao Mundo quando deixou o balneário limpo no final do encontro com a Bélgica, no recente Mundial da Rússia.



Os nipónicos foram eliminados nesse jogo. Ainda assim, os jogadores fizeram jus à cultura de higiene japonesa.