Feirense na luta na Taça da Liga

Marítimo já está afastado da fase final da prova.

Por Luís Magalhães | 09:39

O Feirense venceu o Marítimo, em casa, por 3-2 na 2ª jornada do Grupo D da Taça da Liga, num jogo marcado pelo equilíbrio.



Com este resultado, a equipa de Santa Maria da Feira mantém-se na luta pelo apuramento para a fase final da competição. Já os madeirenses estão arredados do apuramento.



O Marítimo até começou melhor, com Aloísio Soares a fazer o primeiro golo para os insulares aos 15 minutos. No entanto, o médio brasileiro foi do céu ao inferno num quarto de hora, pois à meia hora de jogo fez um autogolo que garantiu o empate (1-1) à equipa da casa.



Os homens de Nuno Manta consumaram a reviravolta aos 36’, por João Silva. A equipa de Cláudio Braga podia ter ido para o descanso com o resultado empatado, novamente. Porém, Nanú acertou na trave quando decorria o minuto 42.



Já na 2ª parte, Ricardo Valente restabeleceu a igualdade no marcador com um golpe de cabeça, mas João Silva, avançado português de 28 anos, tinha outros planos em mente e aos 74 minutos apontou um belo golo de calcanhar e confirmou a vitória do Feirense por 3-2.