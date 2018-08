Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feirense tenta isolar-se na liderança da Liga

Vitória contra o Boavista oferece o primeiro lugar à equipa de Nuno Manta.

07:18

O Feirense tem este domingo a oportunidade de se isolar na liderança da I Liga de futebol, caso vença na receção ao Boavista, em jogo da terceira jornada da prova.



Depois de Benfica e Sporting terem empatado 1-1 no sábado, no primeiro dérbi da época, e de o FC Porto ter sido surpreendido (derrota por 3-2) em pleno Dragão pelo Vitória de Guimarães, o Feirense pode ficar isolado em caso de vitória sobre os 'axadrezados', na que se tornaria a única equipa com apenas triunfos na prova.



Do outro lado surge um boavista com três pontos, resultantes de uma vitória e uma derrota, equipa que pode igualar o seu adversário deste domingo em caso de triunfo.



Além do embate em Santa Maria da Feira, a ronda conhece mais três jogos este domingo, fechando na segunda-feira com a receção do Moreirense ao Belenenses.