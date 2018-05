Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Felipe diz que vai "estudar propostas"

Jogador garante ter ofertas, mas para já pensa em ficar no Dragão.

08:48

Felipe é um dos jogadores do FC Porto com mercado, nomeadamente em Espanha. O defesa do emblema azul e branco garante ter ofertas, mas para já dá prioridade à continuidade no Dragão.



"Agora é o momento para descansar. Valeu a pena passar por tudo o que a gente passou e chegar ao final campeão. Vão chegar propostas e vamos estudá-las para ver o que é melhor. No entanto, tenho contrato com o FC Porto até 2021 e neste momento o meu pensamento está no regresso para fazer a próxima época", disse esta quarta-feira o brasileiro antes de ir de férias.



O central deixou claro que "para sair do FC Porto, teria de surgir algo bem fora do normal". Na última temporada, chegou mesmo a falar-se do Real Madrid. "Isso seria outro nível", disse o jogador entre alguns sorrisos.



Mais do que ser cobiçado, Felipe olha para o interesse de outros clubes como uma forma de ver as suas prestações darem frutos. "Há propostas, mas nada de concreto. Esta situação é boa em termos particulares, porque é o reconhecimento de que estamos a fazer um bom trabalho. É sinal de que tudo está a valer a pena", referiu.



Fora do tema do mercado, Maxi Pereira partilhou a mesma alegria de Felipe pela conquista do título de campeão nacional. "Este grupo fica na história pela sua humildade, fome de ganhar algo importante e muito trabalho. Foi um ano bastante duro, mas felizmente conseguimos cumprir o objetivo de vencer a Liga e estamos muito felizes. Significa muito para mim. Se calhar, as pessoas não imaginam mas para mim foi um alívio ser campeão no FC Porto."