Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Alonso retira-se da Fórmula 1 no final da época

McLaren confirmou esta terça-feira, em comunicado, o adeus do piloto duas vezes Campeão do Mundo.

Por Lusa | 17:03

Fernando Alonso, duas vezes Campeão do Mundo de Fórmula 1, vai retirar-se no final da presente época. A confirmação foi avançada em comunicado pela McLaren esta terça-feira.



Aos 37 anos o piloto vai abandonar as corridas ao mais alto nível. "Depois de 17 anos neste desporto fantástico, é tempo para fazer uma mudança e seguir em frente", disse Alonso.



"Aproveitei cada minuto daquelas temporadas incríveis e não consigo agradecer o suficiente às pessoas que contribuiram para tornar isto tão especial. Ainda há vários grandes prémios para esta temporada, e vou participar nelas com mais comprometimento e paixão do que nunca...", afirmou orgulhoso.



O Campeão do Mundo conclui ainda que a decisão foi tomada há alguns meses e é definitiva.



Ao longo da carreira, Alonso conseguiu chegar em primeiro por 32 vezes, alcançou 22 vezes a pole position e subiu ao pódio cerca de 97 vezes.