Fernando Gomes diz que fase final da Liga das Nações será capítulo inesquecível

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol reconheceu que "não será tarefa fácil".

Por Lusa | 13:36

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, disse esta sexta-feira, no Porto, que a fase final da Liga das Nações, com Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra, será "um capítulo inesquecível na história do futebol europeu".

"O nosso desejo é que Portugal esteja ao seu nível, ganhe a meia-final [com a Suíça], jogue a final e depois conquiste o troféu", referiu Fernando Gomes, que falava na apresentação da fase final, que irá decorrer em Guimarães e no Porto, entre 05 e 09 de junho.

Fernando Gomes reconheceu que "não será tarefa fácil", dado que "estão envolvidas seleções com uma categoria desportiva acima da média", mas "quando Portugal entra numa competição é para ganhar o título" e este, sendo a primeira edição, "tem um gosto especial".