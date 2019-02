Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Gomes reclama mais meios

Federação quer mais meios para auxiliar o combate à violência no desporto.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), exigiu esta terça-feira que sejam consagrados meios efetivos à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).



"Se verificámos com satisfação a sua criação, continuamos a achar crucial que tenha recursos materiais e humanos", disse, num discurso proferido na Assembleia da República (AR).



A APCVD deverá contar com 20 funcionários, ficará sedeada em Viseu e será dirigida por Rodrigo Cavaleiro, oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP).



"Tão importante como a alteração da lei vigente seria a aplicação da lei e a FPF reitera a importância de trazer para a vida real o regime normativo", acrescentou.