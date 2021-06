Fernando Gomes saúda regresso muito esperado do público ao desporto

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, saudou "calorosamente" o regresso dos espectadores aos recintos desportivos, esta quarta-feira anunciado pelo Governo na nova fase de desconfinamento da pandemia de covid-19.

"Devo saudar calorosamente esta medida do Governo que o desporto em geral e o futebol em particular há muito esperavam. É um momento merecido por todos os adeptos, por todos os clubes, por todos os atletas e agentes de todas as modalidades desportivas", afirmou Fernando Gomes, numa mensagem divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.

O Governo anunciou que os recintos desportivos de todas as modalidades poderão preencher até um terço da sua lotação para espectadores a partir de 14 de junho, podendo ser exigido um teste negativo à covid-19.