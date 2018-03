Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Madureira é absolvido e está livre para entrar em estádios

Caso do cântico da Chapecoense foi arquivado por falta de provas.

15:35

O Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto deu provimento ao recurso de Fernando Madureira no caso do cântico da Chapecoense, na tarde desta segunda-feira. O líder dos Super Dragões foi absolvido, uma vez que, segundo o acórdão, não foi provado que tenha cantado ou incentivado os restantes elementos da claque a cantar.



'Macaco', como é conhecido, tinha sido proibido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude de frequentar recintos desportivos durante seis meses e multado em 2600 euros, devido ao cântico alusivo ao Benfica e à tragédia da Chapecoense durante um jogo de andebol entre o FC Porto e as águias, realizado em abril de 2017.



Ao interpor o recurso, já tinha ficado suspensa a medida de coação de proibição de entrar em recintos desportivos. Com esta nova decisão, Madureira está agora, definitivamente, livre para entrar em qualquer espaço onde decorram competições.