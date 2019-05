Fernando Madureira, cabecilha da claque do FC Porto, Super Dragões, deixou duras críticas à atuação do árbitro Hugo Miguel no Rio Ave-Benfica de domingo, que os encarnados venceram, por 3-2."O árbitro Hugo Miguel é um ladrão e tem de ser preso! Este e outros árbitros estão a destruir o futebol em Portugal", escreveu no Instagram.Num outro post partilhou o vídeo do lance que envolveu Florentino e Gabrielzinho. "Roubo de igreja!", considerou Madureira.