Fernando Pimenta sagrou-se este sábado campeão do Mundo de canoagem na prova de K1 1000, em Copenhaga, e repetiu o feito que já tinha alcançado em 2018, quando ganhou igualmente a medalha de ouro em Portugal (Montemor-o-Velho).





Após a prova, o atleta do Benfica disse que o ouro agora ganho compensa todos os sacrifícios feitos ao longo dos anos. “Chegámos a ponderar não vir ao campeonato do Mundo. Estava muito cansado física e psicologicamente. Estava mesmo no limite, mas olhava para a linha de meta com o objetivo de um dia a minha família e filha dizerem que valeu a pena aqueles momentos de sacrifício longe deles, abdicar de tudo e de todos e trabalhar com o meu treinador, que sempre acreditou que este título era possível”.