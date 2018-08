Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Pimenta campeão do mundo de K1 1.000

Português vence a medalha de ouro.

12:25

O português Fernando Pimenta sagrou-se este sábado campeão do mundo em K1 1.000 metros, nos Mundiais de canoagem que decorrem até domingo em Montemor-o-Velho.



O tricampeão europeu completou a prova em 3.27,666 minutos, batendo por 725 milésimos de segundo o alemão Max Rendschmidt, que ficou com a medalha prata, enquanto o checo Josef Doostal foi o terceiro classificado, a 1,511 segundos do português.



Em campeonatos do mundo, o canoísta de Ponte de Lima, de 20 anos, tinha conquistado o bronze em 2015 e a prata em 2017 nesta distância.



No domingo, Fernando Pimenta defende o título mundial de K1 5.000, distância não olímpica.