Fernando Santos acredita em Ronaldo: "Cristiano não cometeria um crime desse tipo"

Treinador nacional confirma ausência do capitão nos próximos quatro jogos da seleção nacional.

12:46

Fernando Santos justificou esta quinta-feira a ausência de Cristiano Ronaldo da convocatória da Seleção Nacional para os jogos com a Escócia e a Polónia com "questões pessoais".



O selecionador diz que a questão foi resolvida entre ele, o jogador e o presidente da Federação e adianta que Ronaldo também não estará na jornada seguinte, em novembro, para os jogos da Ligadas Nações e apuramento para o Europeu de 2020. Fernando Santos não se quis alongar sobre os motivos que levam Ronaldo a estar ausente.



O selecionador nacional aproveito também para dizer expressar a sua solidariedade para com Ronaldo, no momento em que este é acusado de violação. "Acredito nele e naquilo que ele escreveu há dias [o desmentido de CR7 nas redes sociais]. Não acredito que ele fizesse uma coisa dessas. Cristiano não cometeria um crime desse tipo."