Fernando Santos divulga convocatória para jogos com Polónia e Escócia

Portugal vai jogar partidas para a Liga das Nações e de apuramento para o Euro 2020.

Por Lusa | 08:05

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia esta quinta-feira os convocados para o encontro com a Polónia, para a Liga das Nações, e para o particular com a Escócia, com o possível regresso de Cristiano Ronaldo.



Ausente da primeira lista após o Mundial2018, por estar, de acordo com Fernando Santos, em período de adaptação à Juventus, Cristiano Ronaldo poderá regressar às escolhas do treinador.



Além do capitão, Fernando Santos tinha deixado ainda de fora jogadores como Ricardo Quaresma, João Moutinho, Adrien Silva, José Fonte ou Anthony Lopes, entre outros.



Portugal venceu a Itália (1-0), na estreia na nova prova da UEFA, enquanto os polacos empataram na deslocação a Itália.



A conferência de imprensa de Fernando Santos está marcada para as 12h30, na Cidade do Futebol.



O treinador de sub-21, Rui Jorge, também vai anunciar os convocados para os encontros frente ao Liechtenstein e à Bósnia-Herzegovina, da fase de qualificação para o Euro2019.