Fernando Santos anuncia revolução total no onze inicial de Portugal para o jogo com o Qatar

"Dificilmente algum dos titulares do último jogo vai jogar de início”. Foi desta forma que Fernando Santos anunciou esta sexta-feira uma revolução total no onze titular de Portugal, que este sábado(17h45) defronta o Qatar em jogo de preparação.









O selecionador nacional revelou que vai mexer na equipa para proteger os jogadores e juntou-se aos treinadores dos clubes nas críticas ao calendário imposto pela FIFA, com um excesso de jogos em pouco tempo: “Estas janelas de seleção não têm sentido. Chegámos aqui, não treinámos nenhuma vez, com jogadores que jogaram há pouco tempo. [Esta sexta-feira] o treino foi tão curto que até já estamos aqui todos prontos para falar.”





Leia também Vários convocados ausentes no primeiro treino de Portugal para dupla jornada Fernando Santos insistiu nos constrangimentos físicos na equipa: “Não era possível que aqueles que jogaram [com a Irlanda] pudessem jogar outra vez. Se não houvesse outro jogo, talvez. Havendo mais uma viagem pela frente de três horas e meia, terá de ser assim. Haverá espaço para alguns se estrearem”. Ou seja, Diogo Costa e Otávio, os únicos convocados sem internacionalizações.

Logo à partida, o selecionador não conta com três jogadores que defrontaram a Irlanda na quarta-feira. Cristiano Ronaldo foi dispensado, uma vez que está castigado para o jogo de terça-feira no Azerbaijão, de qualificação para o Mundial. Pepe e Palhinha estão limitados fisicamente: “Não têm nenhum problema, nenhuma lesão. Estão com hematomas. A informação clínica que tenho é que em dois, três dias estarão aptos para voltar à competição. Podemos contar com eles no Azerbaijão.”





Questionado se vai mudar o modelo de jogo sem CR7, Santos foi claro: “A forma de jogar da equipa é a que normalmente tem. Os jogadores vêm das suas equipas, de posicionamentos diferentes. Chegam aqui e não têm oportunidade de treinar. É colocá-los em campo e explicar, em termos de quadro, o que procuramos tentar fazer. A bola tem de circular mais e mais rápido. Não temos sido, ultimamente, uma equipa muito equilibrada. Nos últimos quatro jogos realizados, sofremos oito golos. É algo anormal.”





fifa quer mundiais a cada dois anos



A FIFA quer passar a organizar um mundial de seleções a cada dois anos (e não ao fim de quatro) e conta com a credibilidade de Arsène Wenger, seu chefe global de Desenvolvimento do Futebol, para aplicar a ideia em 2028.

pormenores



Imposição da UEFA



O jogo de preparação com o Qatar é uma imposição da UEFA. Como o grupo de Portugal tem cinco equipas, cada uma das seleções faz dois jogos particulares com a equipa asiática, que assim pode preparar o Mundial 2022 que vai organizar.





Com um olho na Sérvia



Portugal entra em campo em Debrecen, cidade húngara onde decorre o jogo com o Qatar, às 17h45 deste sábado. Quarenta e cinco minutos antes, começa o jogo entre Sérvia e Luxemburgo, que interessa à seleção nacional. Portugal lidera o grupo A da qualificação ao Mundial com 10 pontos (4 jogos). Sérvia têm 7 pontos (3 jogos) e o Luxemburgo tem 6 (4 jogos).





Moutinho e o 3º Mundial



“Participar no 3º Mundial da carreira? O meu grande objetivo é estar preparado para o jogo seguinte. A idade é um número”, disse esta sexta-feira João Moutinho, que em novembro de 2022, quando decorre a fase final da prova, terá 36 anos. “Quero é sentir-me bem, ajudar a equipa e dar o meu melhor e o meu contributo para a Seleção ir ao Mundial.”