Fernando Santos chama 13 campeões europeus para o Mundial

Rúben Dias é a única estreia entre os convocados para o Campeonato do Mundo.

Por Filipe António Ferreira | 08:37

Cristiano Ronaldo é um dos 13 campeões da Europa chamados por Fernando Santos para representar Portugal no Mundial da Rússia, que arranca no próximo dia 14 de junho em Moscovo.



Entre os eleitos do selecionador, revelados esta quinta-feira em conferência de imprensa, destaque para a estreia em convocatórias e logo na maior prova de seleções do Mundo do defesa Rúben Dias. O central do Benfica foi chamado para os particulares com o Egito e a Holanda, mas acabou por ficar fora por lesão. Do lado das ausências, de salientar as de André Gomes, Nélson Semedo, Nani e Eder, herói do Europeu da França, que apontou o golo decisivo na final.



O primeiro dia de preparação na Cidade do Futebol acontece na próxima terça-feira, depois da final da Taça de Portugal entre o Aves e o Sporting. A grande baixa nesses primeiros dias será mesmo o capitão Cristiano Ronaldo, que disputa a final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid no dia 26. A integração do máximo goleador da Seleção deve acontecer dias antes do particular de Portugal na Luz com a Argélia (7 de junho).



O quartel-general da comitiva portuguesa estará instalado na cidade de Kratovo, a 50 quilómetros de Moscovo.

O primeiro jogo de Portugal na fase final do Mundial da Rússia é logo contra a poderosa Espanha, dia 15 de junho, em Sochi. Depois, a equipa das quinas defronta Marrocos (20), agora na capital Moscovo. No último jogo do Grupo B, Portugal enfrenta o Irão de Carlos Queiroz (dia 25) em Saransk.