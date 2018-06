Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos confirma titularidade de Ronaldo frente à Argélia

Selecionador não comenta estado de espírito do capitão da Seleção.

16:42

Fernando Santos confirmou esta quarta-feira a titularidade de Cristiano Ronaldo no jogo de amanhã frente à Argélia (20H15, no Estádio da Luz), último encontro de preparação antes da Seleção rumar ao Mundial'2018.



"O Cristiano irá atuaar de princípio. Vamos continuar a procurar evoluir a equipa, procurar retificar o que se fez nos últimos dois jogos. É importante que a equipa possa tirar ilações. Esperamos um grande apoio do público. Era muito bom que amanhã, como sempre, os portugueses dessem resposta forte como sempre", afirmou o selecionador nacional em conferência de imprensa.