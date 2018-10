Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos dá nota 10 a Danilo, Rúben Neves e William Carvalho

Selecionador nacional elogiou o trio do meio campo português.

13:27

A questão foi primeiro colocada a Danilo - quais as diferenças entre ele, Rúben Neves e William Carvalho? - mas o médio do FC Porto riu-se e passou a bola a Fernando Santos, com o selecionador a elogiar o trio do meio campo português.



"O que os diferencia? Não há clones, há jogadores com características diferentes e o que interessa é a qualidade. As características são importantes em determinados momentos do jogo, mas para mim são os três nota dez", afirmou o selecionador de Portugal este sábado na conferência de imprensa de antevisão do jogo de preparação com a Escócia, domingo.



Ainda sobre o meio campo, Fernando Santos foi questionado se Danilo poderia fazer a posição 6, onde Rúben Neves tem sido mais utilizado: "É possível, tal como é possível o Rúben jogar noutra posição. Os jogadores não jogam como estacas. São jogadores com conhecimento de jogo e características fortes", defendeu o selecionador português.