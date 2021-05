Fernando Santos divulga os 26 convocados do Euro2020 na quinta-feira

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, vai divulgar os 26 convocados para o campeonato da Europa de 2020 na próxima quinta-feira, às 20:15, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção portuguesa, campeã em título, vai ter Budapeste como 'quartel-general' para a competição, que foi adiada para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

A chegada à capital húngara está prevista para 10 de junho, depois de receber Israel, no dia anterior, no derradeiro jogo particular antes do Euro2020, e a Espanha, também em jogo particular, em 04 de junho.