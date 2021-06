Fernando Santos diz que "solidez e gestão da bola" serão determinantes para o desfecho do jogo com a Bélgica

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou hoje que a solidez defensiva e a gestão de bola serão determinantes para o desfecho do jogo de domingo com a Bélgica, dos oitavos de final do Euro2020.

"Não podemos conceder espaços ao adversário, para que não possam jogar nem pensar sem a nossa interferência. Nestes jogos grandes, e numa final como esta -- porque é a primeira final e queremos estar na última final, tal como a Bélgica -, não podemos dar espaços. A equipa que souber defender melhor e souber gerir a bola quando a tiver é a que vai ganhar", afirmou, em conferência de imprensa, em Sevilha.

O técnico, que fazia a antevisão do duelo dos 'oitavos', reforçou que "as finais não se jogam, ganham-se" e deixou uma convicção: "Estamos nesta final para ganhar e tenho a forte convicção de que vamos ser mais competentes do que o nosso adversário".