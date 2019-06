Fernando Santos e os insultos e assobios a João Félix: "Mas aconteceu alguma coisa?"

Fernando Santos desvalorizou os assobios e insultos a João Félix à chegada à concentração da Seleção Nacional, no domingo à noite, garantindo que tal não terá qualquer influência no jogo de quarta-feira com a Suíça, para as meias-finais da Liga das Nações (19h45).



"Mas aconteceu alguma coisa? Isso é muito pouco relevante para o jogo de amanhã, não vai influenciar nada. Temos é de estar concentrados no jogo da Suíça os jogadores estão muito bem dispostos, superalegres, supermotivados. O resto passa-me ao lado", vincou o selecionador nacional na conferência de imprensa de antevisão a essa partida.





Santos sublinhou que o jovem avançado está pronto para ser lançado... como qualquer outro jogador: "Se ele não estivesse pronto para jogar, não estava convocado. Quando os selecionadores convocam jogadores, não tem a ver com idade. Avaliamos as suas capacidades, o que vão demonstrando nos clubes… Se foi convocado é porque está pronto para jogar, se eu entender que o deve fazer, assim como todos os outros."