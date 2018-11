Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos: "Objetivo é vencer"

Treinador quer os três pontos frente à Itália.

Por Ricardo Miguel Costa | 09.11.18

joão Mário (Inter) e André Gomes (Everton) estão de regresso aos convocados de Fernando Santos. Os médios não fizeram parte das últimas convocatórias, mas vão agora estar presentes para os embates da seleção portuguesa com a Itália (17 de novembro) e Polónia (20 de novembro), a contar para a Liga das Nações. Cristiano Ronaldo voltou a ficar de fora dos convocados.



Apesar de Portugal precisar apenas de um empate para garantir a presença na final four, o selecionador nacional garante que o objetivo é conquistar os três pontos em solo italiano.



"Aqui jogamos sempre para ganhar. Desde que cheguei que é assim. É proibido pensar que temos dois jogos para resolver a questão. Se vamos jogar para o empate, corremos o risco de tornar o jogo da Polónia decisivo. Vamos procurar carimbar já o apuramento, tendo em conta que vamos defrontar uma grande equipa com o mesmo objetivo que nós e que vai agarrar-se a isso para fazer um bom jogo."



Fernando Santos elogiou ainda a seleção italiana. "É de top mundial e em casa é sempre favorita, por isso tenho a certeza que vai ser um grande jogo" Portugal lidera o Grupo 3 com seis pontos. Segue-se a Itália com quatro e em último lugar está a Polónia, com zero.